Un joven sufrió una brutal agresión en los exteriores de una popular discoteca ubicada en la vía hacia la laguna de Huacachina. Los hechos se registraron en la madrugada del domingo 17 de agosto, durante un evento musical que congregó a numerosos asistentes.

Brutal golpiza

Según relatan testigos, la situación se descontroló cuando dos grupos de jóvenes comenzaron una pelea dentro del local, lo que obligó al personal de seguridad a intervenir y retirar a los involucrados.

Sin embargo, la confrontación no terminó allí: fuera del establecimiento, varios individuos continuaron la disputa lanzando piedras. Una de ellas impactó violentamente en la cabeza del afectado, quien quedó inconsciente y tendido en la vía pública, mientras la sangre manchaba el pavimento.

Amigos y testigos criticaron la falta de respuesta del personal de seguridad del local, señalando que no ofrecieron auxilio en el momento crítico. Ante esta situación, fueron los propios compañeros del joven quienes lo trasladaron con urgencia al hospital, donde su pronóstico médico es reservado.

Los familiares del joven anuncian que presentarán una denuncia formal ante las autoridades y exigen que la discoteca facilite las grabaciones de las cámaras de seguridad para colaborar con la investigación y dar con los responsables de esta agresión.

Este no es un caso aislado. En los últimos meses, se han reportado otros episodios de violencia en esta misma zona. Hace poco, otro joven resultó gravemente herido tras un enfrentamiento masivo, y en una ocasión anterior, durante una presentación de la Charanga Habanera, también se produjeron disturbios que alteraron la tranquilidad del lugar.

La comunidad y las autoridades locales hacen un llamado urgente a reforzar la seguridad en estos espacios para evitar que situaciones como esta se repitan y pongan en riesgo la integridad de los ciudadanos.

Asimismo, ciudadanos denuncian que existen bandas de falsos taxistas, que captan a jóvenes saliendo de discotecas en estado de ebriedad para robarles sus celulares, dinero y otros.

