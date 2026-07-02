El Gobierno Regional de Ica presentó oficialmente la campaña “Ica Resiliente”, una iniciativa orientada a fortalecer la prevención, preparación y respuesta ante posibles impactos del Fenómeno del Niño Costero en la región, en un contexto de creciente preocupación por la vulnerabilidad de cuencas, centros poblados y zonas agrícolas.

Trabajo articulado

El lanzamiento se realizó ayer en el auditorio del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Ica, con la participación de autoridades comprometidas con la seguridad de la región, entre ellos el Gerente General Regional del Gore Ica, Abel Osorio, el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, alcalde provincial de Palpa, Javier Grados, Prefecta Regional, Rosa Casavilca, asi como representantes de INDECI, SENAMHI, brigadas técnicas y funcionarios vinculados a la gestión del riesgo de desastres.

Durante la exposición técnica, el COER informó que el distrito de Nasca presenta un nivel de riesgo de inundación considerado “muy alto”, lo que obliga, según señalaron, a reforzar acciones de planificación, prevención y articulación entre gobiernos locales y entidades del Estado.

Las autoridades coincidieron en que la región enfrenta condiciones de alta exposición ante lluvias intensas, activación de quebradas y posibles desbordes de ríos, fenómenos que históricamente han generado daños en infraestructura, viviendas y áreas agrícolas.

El director del SENAMHI Ica, Ing. Ricardo Rosas, advirtió que, el Pacífico viene registrando anomalías positivas de temperatura que superan los 3°C en determinados periodos de seguimiento, lo que incrementa la probabilidad de condiciones cálidas en los próximos meses.

Asimismo, se indicó que existe una probabilidad aproximada del 20% de que el Fenómeno del Niño alcance una intensidad extrema en el siguiente semestre. No obstante, se precisó que, independientemente de la magnitud final, incluso eventos moderados o débiles pueden generar impactos significativos en la región.

Los especialistas también señalaron que el comportamiento climático reciente evidencia variaciones importantes en temperaturas máximas y mínimas, además de la presencia de lluvias atípicas en periodos donde históricamente no son frecuentes, lo que incrementa la incertidumbre para la planificación agrícola y urbana.

Durante el evento se enfatizó la importancia de priorizar intervenciones de emergencia como descolmatación, encauzamiento de ríos, construcción de defensas ribereñas temporales y limpieza de puntos críticos en cauces naturales.

Asimismo, se subrayó la necesidad de contar con almacenes de ayuda humanitaria equipados, sistemas de drenaje operativos, zonas seguras identificadas y planes de evacuación actualizados a nivel distrital.

Durante las intervenciones, también se hizo referencia a la necesidad de fortalecer las plataformas de defensa civil, señalando que la efectividad de la respuesta depende directamente de la articulación entre autoridades, equipos técnicos y sectores operativos.

Asimismo, se destacó la importancia de la capacitación de equipos de evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN), así como el uso de sistemas de información como el SINPAD para la gestión de emergencias.

El evento concluyó con un llamado general a fortalecer la planificación anticipada frente a escenarios climáticos adversos, tomando en cuenta que la región Ica enfrenta un periodo crítico en los próximos meses con alta probabilidad de lluvias intensas.

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