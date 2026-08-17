El hospital Honorio Delgado Espinoza modificará, desde este jueves 20 de agosto, el sistema de entrega de citas para el servicio de Medicina Física y Rehabilitación, con el objetivo de evitar que pacientes formen colas durante las noches y las personas lucren con las citas.

El director adjunto del hospital, José Tanco, informó que se detectó que algunos pacientes llegan entre las 7 y 8 de la noche del día anterior para asegurar una cita y terminan pernoctando en la calle. Con el nuevo sistema, la atención para solicitar las citas comenzará a las 11:00 horas, por lo que se busca que los usuarios ya no tengan que acudir durante la noche.

Otro de los problemas identificados es la reventa de citas. Según Tanco, algunas personas obtienen las citas y posteriormente las ofrecen pacientes por alrededor de S/25.

Para evitar esta práctica, desde ahora los usuarios deberán presentar su DNI y la hoja de referencia al momento de solicitar la atención. Con estos documentos se busca verificar que la cita sea otorgada directamente al paciente que la necesita.

El nuevo cronograma comenzará el jueves 20 de agosto, cuando se entregarán de manera presencial las citas para Psicología, rehabilitación y certificados de incapacidad para presentar ante la ONP. El viernes 21 de agosto corresponderá la entrega de certificados para Conadis y citas para consulta de Medicina Física y Rehabilitación.

El hospital informó que este servicio entrega normalmente alrededor de 400 citas al mes, por lo que desde el hospital buscan ordenar el proceso y evitar que personas ajenas a los pacientes se beneficien con la venta de los turnos.