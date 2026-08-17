La intensa neblina registrada en el distrito de Cerro Colorado, donde se encuentra el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón, provocó este lunes la cancelación de decenas de vuelos de las aerolíneas Latam, Sky y JetSMART, afectando a cientos de pasajeros que tenían previsto viajar desde Arequipa hacia Lima.

La baja visibilidad generada por las condiciones meteorológicas asociadas al fenómeno atmosférico DANA Aníbal impidió el normal desarrollo de las operaciones aéreas en el terminal arequipeño.

Cancelan vuelos en aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa por neblina (Foto: GEC)

Solo la aerolínea Latam canceló nueve vuelos programados para salir desde Arequipa con destino a Lima. Las salidas estaban previstas entre las 12:05 y las 23:00 horas. A ello se sumaron seis vuelos que debían llegar desde Lima hacia Arequipa y que también fueron cancelados.

La situación se repitió con las aerolíneas Sky y JetSMART, que también suspendieron parte de sus operaciones debido a las condiciones de visibilidad en la zona del aeropuerto.

Pasajeros esperan la reprogramación de vuelos a diferentes destinos desde Arequipa (Foto: GEC)

Posterior al mediodía, los pasajeros permanecieron en las instalaciones del terminal aéreo a la espera de información sobre sus vuelos. Muchos tenían previsto trasladarse por motivos laborales, viajes de negocios, citas médicas y otros compromisos, por lo que las cancelaciones generaron preocupación y retrasos en sus actividades.

Los usuarios fueron informados sobre la suspensión de sus vuelos y deberán coordinar con las respectivas aerolíneas la reprogramación de sus viajes o las alternativas disponibles, de acuerdo con las condiciones de cada empresa.