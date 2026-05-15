Elecciones Municipales 2026: Autoridades que quieren ser alcaldes de Camaná, Caravelí y Castilla

Unas 15 autoridades elegidas en el 2022, entre alcaldes y regidores, aspiran a ser los candidatos para los municipios provinciales de Camaná, Caravelí y Castilla en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, pero previamente deberán superar los comicios primarios del 17 y 24 de mayo.

CARAVELÍ

En Caravelí son 4 los alcaldes distritales que se encuentran inscritos como precandidatos y tres de ellos buscarán el sillón provincial. El alcalde de Cháparra, Marcos Laura Davalos, lo hará por Ahora Nación, mientras que el alcalde de Yauca, Flavio Aranguren Montoya, irá con Alianza Para el Progreso.

El caso más insólito lo protagoniza el alcalde de Chala, Agustín Condori Motta, quien irá como cabeza de lista y dentro de la fórmula de Fe en el Perú se encuentra dos regidoras de Chala, Rocío Gamero Gallardo y Yessenia Gala Aco, ambas inscritas como regidoras provinciales.

De otro lado, el alcalde de Atiquipa, Luis Lava Mendoza, se encuentra inscrito como primer regidor para la comuna provincial por Renovación Popular.

CAMANÁ

Al igual que en Caravelí, para la Municipalidad Provincial de Camaná son 6 las autoridades en funciones que fueron inscritas como precandidatos.

Para la alcaldía provincial se encuentra inscrito el alcalde de José María Quimper, Manuel Granda Carnero, por el movimiento regional Yoa Arequipa. Asimismo, el concejal provincial de Camaná, Manuel Quilla Huayapa, está inscrito como candidato a la alcaldía por Perú Primero.

También para el cargo de burgomaestre está inscrito el burgoamestre de Samuel Pastor, Jonathan Machado, quien va acompañado de dos de sus regidores, Patricia Supho Velásquez y Luis Cruces Montoya, todos ellos parte de la lista de Renovación Popular.

En el caso de la alcaldesa de Quilca, Yesenia Condori Yapo, se encuentra inscrita como precandidata para primera regidora por Somos Perú.

CASTILLA

Para la Municipalidad Provincial de Castilla, 3 regidores de esta comuna se encuentran inscritos como precandidatos, pero, solo uno de ellos irá por la alcaldía provincial, se trata de Manuel Quispe Yauri inscrito por Progresemos.

En el caso de los regidores Juan Del Carpio Medina y Andrea Salazar Andia, buscarán reelegirse en sus cargos con Perú Primero y Progresemos respectivamente.