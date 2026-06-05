Un vehículo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que trasladaba material electoral, entre cédulas, actas, ánforas, entre otros para este domingo 7 de junio con miras a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, se despistó en la carretera Chuquibamba-Cotahuasi, cuando se dirigía hacia la provincia de La Unión en Arequipa.

La minivan se salió de la carretera, pero no causó daños personales, ni materiales. Los efectivos tuvieron que empujar la unidad para retornar a la carretera y continuar su trayecto, considerando que los materiales deben entregarse a los locales de votación entre hoy y mañana.

Vehículo de la ONPE que trasladaba material electoral se despista en Arequipa (Foto: Radio Cotahuasi)

El objetivo es que los miembros de mesa no tengan inconvenientes para el inicio de la votación la mañana del domingo, desde las 7:00 horas.

Las diferentes ODPE de Arequipa iniciaron el despliegue de los materiales por los distritos más alejados, con el fin de que los materiales lleguen a tiempo y sin contratiempos.