Arequipa se convirtió en la ciudad con mayor crecimiento de empleo en el Perú durante el primer trimestre de 2026. Según el informe técnico del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la población ocupada creció 9.1 % entre enero y marzo.

El resultado es considerando el más alto entre las 27 ciudades analizadas a nivel nacional y muy superior al promedio país, que se ubicó en 1.3 %.

Después de Arequipa, Chachapoyas sigue en la lista con un 6.1 %, seguido de Puerto Maldonado (5.8%), Abancay (4.9%), Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional de Callao (4.7%) e Ica (4.1%). Por el contrario, 10 ciudades registraron comportamiento desfavorable (Huancavelica, Puno, Huánuco, Juliaca, Piura, Huancayo, Chimbote, Trujillo, Iquitos y Tacna).

A nivel nacional, el empleo fue impulsado principalmente por el sector Construcción, que creció 7.7 %, seguido de Comercio 2.7 %, Servicios 1.0 % y Manufactura en 0.7 %. Por el contrario, se redujo el empleo en las actividades de agricultura/pesca/minería en 0.9 %.

Asimismo, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo registró un aumento de 8.2 % durante el periodo abril 2025 a marzo 2026.

De este modo, el jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, indicó que este crecimiento a nivel nacional alcanzó 17 millones 596 mil 300 personas, según el informe técnico Perú “Comportamiento de los Indicadores del Mercado Laboral a nivel Nacional y en 27 Ciudades”.