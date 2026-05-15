El XI Festival de la Cosecha del Arroz se llevará a cabo los días 23 y 24 de mayo en el sector Callejón del Pueblo, en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, región de Arequipa.

La actividad busca revalorar las tradiciones arroceras del distrito y promover su oferta turística, cultural y gastronómica.

Como actividad previa, se desarrollará una jornada de capacitación dirigida a agricultores para fortalecer conocimientos y técnicas de cultivo.

La programación central incluye un pasacalle costumbrista, exhibición de maquinaria agrícola, exposición de animales, muestras artísticas y concursos para niños y familias. Uno de los atractivos más esperados será el concurso gastronómico de platos a base de arroz, acompañado de espectáculos musicales.

El segundo día tendrá como momento cumbre la tradicional trilla del arroz, actividad que resume el espíritu del festival y conecta a los visitantes con el trabajo del campo.