Una quema de rastrojo de arroz se salió de control y estuvo a punto de provocar una emergencia mayor el viernes en el sector El Arenal, en el distrito de Deán Valdivia, provincia de Islay. El incendio, registrado aproximadamente a las 12:50 del mediodía, puso en riesgo al menos tres viviendas cercanas por la irresponsabilidad con la que aún se realizan estas prácticas en zonas agrícolas.

Según la información de la Municipalidad Distrital de Deán Valdivia, el fuego se originó mientras se realizaba la quema de residuos de arroz en terrenos de cultivo. Sin embargo, las llamas se expandieron rápidamente debido a la falta de control y las condiciones del lugar, generando preocupación entre los vecinos.

Personal de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Servicios Públicos acudió de inmediato a la zona para evitar que el incendio alcanzara las viviendas aledañas. A las labores también se sumaron los bomberos de la compañía de Cocachacra, quienes trabajaron durante más de una hora para controlar y extinguir el fuego.

La emergencia se sofocó aproximadamente a las 2:00 de la tarde, luego de afectar aproximadamente 2 mil 200 metros cuadrados de terreno agrícola. La emergencia pudo ser mayor y con daños materiales de mayor magnitud.

Cabe resaltar que la quema de rastrojo está prohibido, debido al peligro que implica, pero los agricultores continúan con esta práctica, la cual debe ser fiscalizada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).