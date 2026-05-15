Por primera vez en Arequipa, el Indecopi sancionó directamente a un funcionario municipal por no acatar un mandato firme que ordenaba la inaplicación de una barrera burocrática declarada ilegal.

La sanción fue impuesta al gerente de Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de Sachaca, quien deberá asumir personalmente una multa de S/10 432.50, equivalente a 1.95 UIT.

El caso se originó cuando el funcionario emitió una nueva resolución administrativa para declarar improcedente la solicitud de licencia de funcionamiento de un restaurante, utilizando criterios que el Indecopi ya había evaluado y descartado —tanto en primera como en segunda instancia— por considerarlos barreras burocráticas ilegales.

Al insistir en aplicarlos, contravino directamente el mandato de inaplicación emitido por la institución. La sanción se determinó tras evaluarse sus ingresos y luego de otorgársele el plazo respectivo para cumplir el mandato de forma voluntaria.

Según la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, este incumplimiento constituye una infracción muy grave. De esta manera, la responsabilidad de este pago recae sobre el patrimonio del funcionario y no sobre la institución municipal.

El Indecopi recordó que sus resoluciones son de cumplimiento inmediato y obligatorio, y anunció que continuará monitoreando el acatamiento de sus mandatos a nivel nacional.