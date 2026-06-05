Como cada viernes, Diario Correo Arequipa te trae el pódcast “Las imperdibles de Correo”, un resumen con las cinco noticias que marcaron la agenda de la semana en la región y a nivel nacional. No dejes de estar informado y reproduce nuestro audio de este viernes 5 de junio. ¿Qué pasó esta semana en Arequipa?
LEA TAMBIÉN: Perros matan a adulta mayor en Cerro Colorado | Las Imperdibles de Correo (PODCAST)
¿Qué pasó esta semana en Arequipa?
- Masacre en Arequipa: Mataron a padre en Majes para silenciar denuncia de violación
- Fiscalía solicita 9 meses de prisión preventiva para dos médicos por la muerte de niño en Arequipa
- Arequipa: Condenan a 22 involucrados por masacre en mina en Atico con hasta 12 años de cárcel
MÁS NOTICIAS EN AREQUIPA
- Hallan celulares en cárcel de Arequipa y 6 internos son investigados
- ODPE Arequipa inicia despliegue de material electoral hacia distritos de la provincia (VIDEO)
- Arequipa: Concejo de Camaná rechaza reconsideración y mantiene proceso de vacancia contra regidor Solís
- Intervienen a presunto ladrón tras robo de mochila a ciudadano en Arequipa (VIDEO)
- Viviendas al borde del abismo en Cayma y vecinos deben esperar hasta agosto para una respuesta (VIDEO)