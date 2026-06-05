La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Arequipa inició hoy el despliegue del material electoral hacia los distintos distritos de la provincia, como parte de las acciones previas a la jornada electoral de este domingo 7 de junio. Las primeras rutas estuvieron dirigidas a los distritos de San Juan de Tarucani y Chiguata.

La jefa de la ODPE Arequipa, Marina Reyes, informó que el traslado continuará durante la tarde hacia el distrito de Paucarpata. Asimismo, precisó que mañana se completará la distribución en jurisdicciones más cercanas, entre ellas Alto Selva Alegre, Mariano Me.

El material electoral trasladado incluye cédulas de votación, ánforas, actas electorales, cabinas de sufragio y demás implementos necesarios para garantizar el desarrollo de los comicios. Todo el material es distribuido bajo estrictas medidas de seguridad y control.

La ODPE Arequipa tiene a su cargo siete distritos de la provincia, donde se han habilitado 120 locales de votación y 1,250 mesas de sufragio para atender a aproximadamente 369 mil electores.

La seguridad durante el traslado está a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP), mientras que el proceso es supervisado por representantes del Jurado Electoral Especial (JEE). Además, participan en las labores de fiscalización personal de la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, la Físcalía de Prevención del Delito y otros organismos encargados de velar por la transparencia del proceso electoral.