Seis internos del Establecimiento Penitenciario de Varones de Arequipa quedaron bajo investigación luego de que los agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) encontraron celulares y otros objetos prohibidos durante una intervención de seguridad realizada en el penal ubicado en el distrito de Socabaya.

La intervención fue en los sectores 1, 3 y 4 del pabellón 3, donde el personal penitenciario efectuó una inspección de celdas y pertenencias de los reclusos. Como resultado, se decomisaron teléfonos móviles, cargadores, cables USB y tipo C, audífonos y un chip que se encontraban ocultos en distintos ambientes del establecimiento.

Según informó el INPE, algunos de los equipos fueron descubiertos dentro de un colchón utilizado por el interno José Ramón Gonzales. Otros artículos fueron ubicados en un maletín y una bolsa escondidos debajo de camarotes ocupados por los reclusos José Ramón Gonzales, Raúl Antonio Ávila Pajuelo y Ray Ramos Pérez.

Durante el operativo también se realizaron revisiones personales. En ese procedimiento, los agentes detectaron que los internos Ítalo Manuel Viviano Bustamante y Neil Fausto Mamani Quispe llevaban teléfonos celulares escondidos entre sus prendas, por lo que fueron intervenidos de inmediato.

Tras el hallazgo de los equipos de comunicación, los agentes notificaron a la Primera Fiscalía Corporativa de Turno de Paucarpata y a la Comisaría de Socabaya para el inicio de las diligencias correspondientes. Mientras avanzan las investigaciones, los seis internos fueron trasladados de manera preventiva a un ambiente de aislamiento temporal dispuesto por la administración del penal.