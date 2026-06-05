La Fiscalía solicitó nueve meses de prisión preventiva para los médicos Alex Limache Centeno y Gonzalo Delgado Zegarra, investigados por la muerte de Gustavo, un niño de siete años que iba a ser sometido a una intervención quirúrgica por una fractura en la muñeca en una clínica clandestina que operaba en el distrito de Yanahuara, en Arequipa.

El requerimiento fue presentado por la fiscal provincial Julia Yucasi Quispe, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, por el presunto delito de homicidio con dolo eventual, junto al delito de comercialización de productos vencidos. La Fiscalía sustentó su pedido con información recabada del Ministerio de Salud, la Municipalidad Distrital de Yanahuara, el Hospital Goyeneche, la División Médico Legal y las declaraciones de diversas personas involucradas en el caso.

Según la investigación fiscal, Alex Limache, traumatólogo del Hospital Goyeneche, y Gonzalo Delgado, anestesiólogo del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (Iren Sur), realizaban actividades médicas privadas en un local denominado “Traumacare Salud”, ubicado en el distrito de Yanahuara. El local funcionaba sin licencia municipal ni autorización de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) o de la Gerencia Regional de Salud para brindar atención médica o realizar procedimientos quirúrgicos.

De acuerdo con la tesis fiscal, el menor Gustavo sufrió una caída el pasado 31 de mayo que le provocó una fractura de radio y cúbito distal derecho. Sus padres lo trasladaron al Hospital Goyeneche, donde fue atendido por el médico Limache, quien dispuso su hospitalización y ordenó exámenes preoperatorios, un electrocardiograma y una evaluación cardiológica antes de una eventual cirugía.

INDUJERON A TRASLADAR AL NIÑO A UNA CLÍNICA

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que el especialista convenció a los padres de retirar al menor del hospital para operarlo de manera inmediata en su establecimiento privado, argumentando que en el nosocomio las operaciones dependían de la disponibilidad y de fechas programadas. A cambio, habría ofrecido realizar el procedimiento quirúrgico por 2 mil 500 soles, al calificar como una operación sencilla. Los padres aceptaron la propuesta y firmaron el alta voluntaria sin que se completaran los exámenes prequirúrgicos ordenados.

Según la investigación, la clínica donde se realizó la intervención no contaba con equipos, medicamentos ni protocolos para responder ante una emergencia médica. Durante una inspección fiscal se hallaron medicamentos vencidos abiertos y parcialmente utilizados junto a la camilla donde fue intervenido el menor. Además, la historia clínica del paciente estaba en blanco, por lo que no se habría efectuado una evaluación de riesgo quirúrgico antes de la operación.

Como parte de las diligencias, el Ministerio Público también realizó una inspección en el Hospital Goyeneche para identificar al personal que atendió al menor y verificar los protocolos de atención aplicados antes de que fuera retirado por sus familiares.

La audiencia en la que se evaluará el pedido de prisión preventiva contra ambos médicos se realizará este sábado 6 de junio a las 9:30 de la mañana en el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Arequipa.