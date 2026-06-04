Un presunto delincuente fue capturado por agentes de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Arequipa luego de que habría robado las pertenencias de un ciudadano que se encontraba dormido en la vía pública durante la madrugada de este jueves.

El hecho ocurrió al promediar las 00:10 horas en la intersección de la avenida Independencia con la calle Paucarpata, Cercado de Arequipa.

Sucede que el personal de cámaras de videovigilancia observó el momento en que el presunto autor del hurto, identificado como Alberto Quiñones A., habría sustraído la mochila a Hugo C. P., para luego retirarse por la calle Paucarpata en dirección a la calle Camaná.

Tras recibir la alerta, efectivos de Serenazgo ejecutaron la operación de seguimiento que permitió interceptar al sospechoso en el sector mencionado. Durante la intervención, la Policía y serenos recuperaron la mochila y también encontraron entre las pertenencias del detenido un cuchillo.

Posteriormente, tanto el intervenido como la víctima fueron trasladados a la comisaría de Santa Marta para las diligencias e investigaciones correspondientes conforme a ley.

VIDEO: CAPTURAN A PRESUNTO DELINCUENTE EN AREQUIPA



