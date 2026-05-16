Ayer 15 de mayo, la provincia de Nasca y diversas instituciones culturales del país conmemoran el aniversario del nacimiento de la Dra. María Reiche Neumann, la investigadora alemana que dedicó gran parte de su vida al estudio, protección y difusión de las enigmáticas Líneas de Nasca, convirtiéndose en una de las figuras más importantes en la preservación del patrimonio arqueológico peruano.

Aporte a la cultura

María Reiche nació el 15 de mayo de 1903 en Dresde, Alemania. Años después llegó al Perú, país donde desarrolló una profunda conexión con la cultura nasqueña y con las pampas desérticas que albergan los gigantescos geoglifos reconocidos mundialmente.

Con disciplina, paciencia y una incansable vocación, la investigadora recorrió durante décadas las pampas de Nasca realizando mediciones, estudios y trabajos de conservación en condiciones muchas veces adversas. Su labor permitió que las Líneas de Nasca despertaran el interés de la comunidad científica internacional y fueran reconocidas como uno de los patrimonios culturales más importantes de la humanidad.

Para los habitantes de Nasca, María Reiche no solo fue una científica, sino también una defensora incansable del legado histórico de la región. Su trabajo logró evitar durante años el deterioro de los geoglifos y contribuyó a fortalecer la identidad cultural de la provincia.

Diversas entidades locales recordaron la fecha con mensajes de reconocimiento y homenaje. La Sociedad de Beneficencia de Nasca destacó el invaluable aporte de la investigadora alemana, resaltando que su legado continúa inspirando a nuevas generaciones comprometidas con la protección de la historia y la cultura peruana.

Los primeros cumpleaños

De acuerdo con registros históricos y testimonios recopilados en la provincia, los primeros cumpleaños de María Reiche en el Perú eran celebrados de manera muy sencilla y privada, únicamente junto a un reducido grupo de amistades cercanas, entre ellas la inglesa Amy Meredith y la peruana Clorinda Caller Ibérico.

A partir de 1972, cuando María Reiche se instaló en el antiguo Hotel de Turistas de Nasca gracias al apoyo del entonces gerente de ENTUR Perú, comandante AP(r) Óscar Bardales Vásquez de Velasco, los trabajadores del establecimiento comenzaron a organizarle pequeños homenajes por su cumpleaños.

Según las crónicas locales, estas celebraciones eran familiares, acompañadas de música andina, huainos y reuniones donde participaban empleados del hotel y personas cercanas a la investigadora. Durante varios años, gran parte de la población de Nasca desconocía incluso la fecha de nacimiento de la científica alemana.

Fue recién en 1981, durante la gestión municipal del entonces alcalde Aroldo Corzo Catalán, que el aniversario de María Reiche comenzó a conmemorarse públicamente. Una delegación integrada por autoridades locales, docentes, estudiantes y representantes culturales acudió al Hotel de Turistas para rendirle homenaje en una ceremonia que con el paso de los años se convertiría en una tradición para la ciudad.

“La Dama del Desierto”

María Reiche dedicó más de medio siglo al estudio de las Líneas de Nasca, realizando investigaciones sobre las figuras geométricas y zoomorfas trazadas en el desierto. Sus trabajos ayudaron a consolidar teorías sobre el significado astronómico y ceremonial de los geoglifos, además de promover su conservación frente a amenazas naturales y humanas.

Su constante labor de difusión permitió que las Líneas de Nasca alcanzaran reconocimiento internacional hasta convertirse en uno de los principales destinos turísticos y arqueológicos del Perú.

A más de dos décadas de su fallecimiento, ocurrido en 1998, el legado de María Reiche permanece vigente. Su nombre continúa ligado inseparablemente a las Líneas de Nasca, símbolo cultural del Perú ante el mundo y herencia histórica que sigue maravillando a miles de visitantes e investigadores.

Cabe señalar que, Maria Reiche, una figura emblemática conocida cariñosamente como la “Dama del Desierto”, dedicó su vida con pasión y rigor científico al estudio exhaustivo de los enigmáticos trazos que adornan las pampas de Nasca. Tras su arduo trabajo, la comunidad científica internacional y la UNESCO reconoció Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1994.

El Gobierno Regional se sumó a este merecido reconocimiento al esfuerzo inigualable de Maria Reiche por velar y proteger celosamente la riqueza de nuestra herencia ancestral.

Su legado perdura como un faro que guía la importancia de la investigación, la conservación y la puesta en valor de las manifestaciones culturales que nos legaron nuestros antepasados. Su compromiso inquebrantable nos inspira a seguir trabajando en la preservación de la identidad cultural de la región para las presentes y futuras generaciones.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO