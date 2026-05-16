El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), informó que los ciudadanos que reportaron la pérdida de su Documento Nacional de Identidad (DNI) y tramitaron un duplicado ya no pueden utilizar el documento antiguo, incluso si posteriormente lo encuentran .

Según la entidad, el DNI reportado como perdido queda automáticamente anulado en el sistema y pierde toda validez legal.

La institución recordó que el DNI es un documento fundamental para garantizar el derecho a la identidad y acceder a servicios y derechos civiles, políticos y sociales. Por ello, exhortó a la población a cuidar este documento y evitar inconvenientes administrativos.

Asimismo, precisó que quienes denunciaron la pérdida ante la Policía Nacional del Perú y solicitaron un duplicado en oficinas de Reniec o mediante su plataforma virtual no deben utilizar el DNI anterior, ya que este aparece como inválido en los registros oficiales.

El uso del documento anulado podría generar problemas en distintos trámites.

Reniec recomendó a los ciudadanos verificar el estado de su trámite a través de su página web, utilizando el número de DNI o de solicitud. En el portal podrán conocer la oficina de entrega, el avance del trámite y si el documento ya se encuentra listo para el recojo. Cuando el estado figura al 100 %, significa que el nuevo DNI ya fue impreso.

Finalmente, la entidad alertó que existen m ás de 700 mil DNI pendientes de recojo en todo el país e instó a los ciudadanos a retirarlos lo antes posible. Recordó que este documento es indispensable para acceder a servicios básicos como salud, educación, seguridad y participación electoral.