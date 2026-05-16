Los montículos de basura que se forman en las calles son un foco infeccioso y eso mantiene preocupados a los moradores del Territorio Vecinal Mampuesto, en Trujillo, pues temen contraer enfermedades.

Gerardo Reyes Torres, dirigente vecinal, denunció que el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat) ha dejado de recoger la basura de las calles Sánchez Carrión, Los Pinos, Espinar, Los Ficus, Los Robles, Pasaje Díaz, España y Pay Pay.

Señaló que esta situación ha obligado a que los vecinos saquen sus bolsas con basura a esos puntos, pues no las pueden tener más tiempo en sus viviendas.

Mencionó que a la calle Casanova, al costado del jardín de niños N° 2343, llegan personas con triciclos cargados de basura. “Son de los distritos de El Porvenir y Florencia de Mora los que vienen a arrojar su desmonte y residuos sólidos a este lugar donde hay menores”, cuestionó Gerardo Reyes.

El dirigente también señaló que las calles Marcabalito, Mache, Amauta Los Geranios, 21 de Octubre y Laderas, entre otras, se encuentran con arena y tierra, ya que el Segat no cumple con su tarea de limpiar las calles, como sí lo hace en lugares cercanos al centro de la ciudad.

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