Con una masiva participación de la población ocoñeja (provincia de Camaná), el anexo de Pueblo Viejo vivió con profunda devoción la fiesta patronal de San Isidro Labrador, en una celebración que unió fe, tradición y el profundo vínculo de la comunidad con la tierra.

La jornada se inició a las 10 de la mañana de este sábado con la misa de fiesta, que congregó a fieles llegados desde distintos puntos de la zona.

Terminada la eucaristía, comenzó el momento más esperado: la procesión del santo patrono de los agricultores, que durante más de tres horas y media recorrió aproximadamente cuatro kilómetros por la campiña de Pueblo Viejo.

A lo largo del recorrido, San Isidro Labrador bendijo frutales y toda clase de productos agrícolas que los propios agricultores exponían a su paso, en una tradición que refleja la gratitud de la comunidad por los frutos de la tierra y la esperanza depositada en una cosecha.

La festividad terminó con un compartir entre los asistentes y un baile que prolongó la celebración hasta bien entrada la tarde.