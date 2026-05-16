Un hombre identificado como Jaime Teodosio Choque Quispe de 52 años, resultó herido de bala tras ser atacado por criminales a bordo de una motocicleta en un violento hecho registrado en la avenida Siete, en el distrito de Parcona, en la provincia de Ica.

Ataque criminal

De acuerdo con la información preliminar, la víctima se encontraba dentro de una camioneta de carga de placa PP-9013, marca Datsun y de color rojo, cuando fue interceptado por sujetos desconocidos que dispararon en ráfaga contra la unidad para luego huir con rumbo desconocido.

Producto del ataque, el vehículo terminó con múltiples impactos de bala, presentando daños en la carrocería y el parabrisas destrozado, lo que evidencia la intensidad del atentado criminal.

El agraviado terminó perdió abundante sangre y fue trasladado de emergencia al hospital, donde viene recibiendo atención médica de urgencia debido a las heridas provocadas por los proyectiles.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú y personal de criminalística, quienes acordonaron la zona e iniciaron las diligencias correspondientes. En el área del ataque se hallaron más de cinco casquillos de bala, los cuales vienen siendo analizados como parte de la investigación.

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