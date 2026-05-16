La inseguridad continúa golpeando a la provincia de Pisco en pleno estado de emergencia. Pasada la medianoche de ayer, una fuerte explosión alarmó a vecinos del cercado de la ciudad, luego de que sujetos desconocidos detonaran un artefacto explosivo en una tienda conocida como “El Colorao”, ubicada en la intersección de las calles Nicolás de Piérola y Pedro Pablo Castro. El establecimiento se dedica a la venta de productos plásticos como platos, vasos y otros artículos de uso cotidiano.

Ataque criminal

El fuerte estallido rompió la aparente tranquilidad de la noche y pudo escucharse a más de tres cuadras a la redonda, generando temor entre los vecinos del sector. Residentes de la zona señalaron sentirse desprotegidos ante el incremento de hechos violentos.

Horas antes, la tienda Mass ubicada en el sector de Demetrio Miranda, en Pisco Playa, fue nuevamente víctima de robo. Vecinos denunciaron que tanto bodegas como establecimientos comerciales vienen siendo blanco constante de la delincuencia.

Estos recientes acontecimientos han generado cuestionamientos sobre la efectividad de la ampliación del estado de emergencia en la provincia de Pisco.

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