Un empresario dedicado al servicio de transporte en taxi y propietario de un hospedaje en el distrito de Parcona, en la provincia de Ica, denunció ser víctima de una presunta red de extorsión que le exige el pago de 100 mil soles a cambio de no atentar contra su vida, su familia y sus bienes.

Grave delito

Según la denuncia, el hecho quedó al descubierto tras el hallazgo de una hoja de papel bond en la cochera de su vivienda, donde los presuntos extorsionadores le exigen una “colaboración” económica. En el mensaje, los delincuentes advierten que el monto podría incrementarse si el caso es reportado a la Policía, a la que se refieren de forma despectiva, y lanzan amenazas directas contra la integridad de su entorno familiar.

El contenido del escrito también revela un preocupante nivel de conocimiento sobre las actividades del empresario. “Sabemos cómo se mueven tus carros”, se lee en el mensaje, en alusión a la empresa de taxis que administra y que cuenta con varios paraderos en Parcona. Asimismo, advierten que las unidades podrían ser atacadas si no accede a sus exigencias. “Tus carros van a ser volados”, señala el texto intimidatorio.

Ante esta situación, el denunciante manifestó sus sospechas sobre un excolaborador, un ciudadano de nacionalidad venezolana que trabajó como chofer en su empresa y que actualmente se encuentra recluido en el penal Cristo Rey de Cachiche desde el año 2021 por un delito contra el patrimonio. Según indicó, esta persona tendría conocimiento interno del funcionamiento de su negocio, lo que explicaría el nivel de detalle de las amenazas.

Durante las diligencias realizadas por la Policía en el inmueble, se produjo un hallazgo que elevó el nivel de alerta: en el interior de la vivienda se encontró una mecha lenta de aproximadamente 180 centímetros, conectada a un detonador, lo que constituye material potencialmente explosivo.

Personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional llegó al lugar y realizó la neutralización y el retiro del artefacto.

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