En menos de 24 horas otro hecho violento acaba de sacudir a la provincia de Chincha. Sujetos de identidad aún desconocida ingresaron por la calle 7 de Diciembre, en Grocio Prado, para perpetrar un atentado criminal en la vivienda de su víctima, que además funciona como cevichería. El caso podría estar relacionado con extorsionadores que pretenden intimidar al pequeño inversionista para que acceda al pago del denominado ‘cupo’.

Ráfaga de balazos

Las investigaciones preliminares determinan que fueron dos sujetos a bordo de una motocicleta quienes estuvieron a cargo de enviar el mensaje agresivo de la organización enquistada en Chincha. Estos aprovecharon la madrugada para movilizarse por las calles grociopradinas sin ser descubiertos y a pocos metros de la plaza de armas del distrito y todavía más cerca de la comisaría Emilio Román Saravia cometieron el atentado.

Si bien el restaurante ya no estaba en horario de atención, en el interior del inmueble permanecían el propietario y su familia. Ellos descansaban, era su casa donde debían de sentirse a salvo, sin imaginar lo que vendría. Los atacantes dispararon contra la propiedad sembrando el terror en la calle mencionada. Cuando los dueños y vecinos salieron alertados por lo sucedido ya no encontraron a los responsables del suceso criminal.

Efectivos de la comisaría local, junto a personal del Departamento de Investigación Criminal acudieron al sector para iniciar con las diligencias respectivas. En la propiedad quedó como evidencia del atentado los orificios de las balas percutadas. Por la modalidad se presume que los facinerosos buscan amedrentar a su víctima para exigir el pago de dinero a cambio de dejarlo seguir con su negocio y no atentar contra la vida de su familia.

La hipótesis cobra mayor relevancia por el hallazgo -en la escena del atentado- de una nota con contenido extorsivo. Además, esta no sería la primera vez que el negocio grociopradino está en la mira de la criminalidad. Los agentes policiales continúan con la búsqueda de información para identificar a los integrantes de la banda delictiva, que viene sembrando el terror en Chincha.

EL DATO: En el sector de Túpac Amaru también se produjo un caso de extorsión y en el ataque perpetrado por los rufianes perdió la vida una persona y otro resultó herido por los proyectiles de arma de fuego.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO