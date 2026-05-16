El 2 de agosto de 2027 ocurrirá uno de los eventos astronómicos más inusuales del siglo XXI: un eclipse solar total que tendrá una duración máxima de 6 minutos y 23 segundos, una cifra que supera ampliamente el promedio habitual de este tipo de fenómenos, según información confirmada por la NASA.

Especialistas explicaron que esta duración excepcional será posible por una combinación poco frecuente entre la posición de la Luna y el Sol.

Mientras la Luna estará cerca del perigeo, su punto más cercano a la Tierra, el Sol se ubicará próximo al apogeo, lo que hará que se vea ligeramente más pequeño desde el planeta.

La franja donde el eclipse se apreciará de manera total cruzará zonas de Europa, el norte de África y Medio Oriente. Entre los países donde podrá observarse en su máxima intensidad figuran España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Arabia Saudita, Yemen y Somalia. En Sudamérica, países como Perú, Argentina y Chile no estarán dentro de la trayectoria principal.

Uno de los puntos más privilegiados para observar el fenómeno será Luxor, donde alcanzará su máxima duración.