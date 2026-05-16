La candidata a la presidencia de la República, Keiko Fujimori Higuchi, arribó ayer a la región La Libertad y uno de los principales puntos que abordó fue la problemática de la inseguridad ciudadana.

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Desde el barrio 6 del distrito de Alto Trujillo, uno de los más convulsionados por el crimen, la lideresa de Fuerza Popular se refirió al tema.

“Terrible. Hace unos días han matado a cuatro personas (en el distrito de El Porvenir); todos los días matan a personas por un celular. La vida no vale nada, eso es lo que sentimos los peruanos, que vivimos con miedo, tras rejas, y los delincuentes bien gracias. Y yo les juro, con esa fuerza que me da ser hija de Alberto Fujimori, que así como derrotamos el terrorismo, vamos acabar con la maldita delincuencia”, enfatizó.

Dijo que para ello tiene un importante equipo técnico. “Vamos a recobrar el control en las fronteras, también en las cárceles; haremos rastrillajes constantes en las ciudades más peligrosas. Vamos a impulsar una reforma en el sistema penal”, detalló.

TRABAJO

La candidata Keiko Fujimori se reunió previamente con fabricantes de calzado del distrito de El Porvenir.

“Se sienten abandonados. En la década de los 90 había el programa Compras Estatales, pero lamentablemente las cosas se fueron distorsionando y los funcionarios no compraban lo que realmente debería ser con el pequeño empresario. Por eso hemos anunciado que vamos a fabricar 5 millones de kits escolares, incluyendo calzado fabricado por empresarios de Trujillo y por las mamitas de las organizaciones sociales de base de todo el Perú”, manifestó.

También se refirió al tema de salud y dijo que en un posible gobierno suyo destrabará los 270 obras de construcción de hospitales paralizados en el país.

Horas antes de llegar a Trujillo, Keiko Fujimori estuvo en el distrito de San José, provincia de Pacasmayo. Allí habló con agricultores y productores de arroz. Prometió reactivar la III Etapa del Proyecto Especial Chavimochic y ejecutar más obras hidráulicas.

DEBATES

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) oficializó el conteo del 100% de votos y confirmó que la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio enfrentará a Keiko Fujimori y a Roberto Sánchez, este último de de Juntos por el Perú.

Fujimori calificó como un “golpe bajo” que Roberto Sánchez haya propuesto que el debate de propuestas se haga en Japón, en alusión a que la lideresa de Fuerza Popular tendría esa nacionalidad.

“Ese tipo de bajezas no las voy a contestar. Lo que sí saludo es la voluntad de que haya debate. Hemos pedido tres debates: los candidatos presidenciales, los vicepresidentes y los equipos técnicos. Yo no me corro a los debates, creo que son una oportunidad”, acotó.

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