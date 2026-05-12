Al 100% de actas contabilizadas para la elección presidencial en la región La Libertad, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) consolidó a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, como la más votada en este departamento, mientras que los otrora favoritos en esta parte del país, Alianza para el Progreso (APP) y el Partido Aprista Peruano (PAP), quedaron en la ubicación 10 y 12, respectivamente.

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LOS PRIMEROS

La postulante Keiko Fujimori obtuvo 188,993 votos (20.250% de apoyo del electorado). La representante de Fuerza Popular se impuso en seis de las doce provincias de La Libertad: Trujillo, Virú, Pacasmayo, Gran Chimú, Chepén y Ascope. Estas jurisdicciones cuentan con el mayor número de electores, lo que la alzó con la victoria en la región.

En segundo lugar quedó Jorge Nieto Montesinos, del Partido del Bueno Gobierno. A él lo apoyaron 91,566 personas (9.811%). Su bolsón electoral estuvo en la provincia de Trujillo, en donde obtuvo 71,954 sufragios.

En la tercera ubicación se consolidó Roberto Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú, con 88,291 votos (9.460%). Su postulación se consolidó en la sierra liberteña: ganó en las provincias de Bolívar, Julcán, Otuzco, Pataz, Sánchez Carrión y Santiago de Chuco.

La sorpresa la dio Rosario Fernández, de Un Camino Diferente, que quedó cuarta con 83,571 votos (8.954%). Le siguen Rafael López, de Renovación Popular, con 76,520 sufragios (8.199%); Carlos Álvarez, de País para Todos, con 74,254 apoyos (7.956%); y Ricardo Belmont, de Obras, con 66,168 votos (7.090%).

SIN RESPALDO

Los grandes perdedores de esta contienda electoral, sin duda, fueron partidos que a lo largo del tiempo tuvieron una importante presencia en La Libertad. A Alianza para el Progreso, que postuló al exgobernador César Acuña, solo lo apoyaron 32,459 electores (3.478%) y quedó en el décimo puesto. Dos casillas más abajo terminó Enrique Valderrama del Apra, que obtuvo 27,651 votos (2.963%). El puesto 13 fue para José Luna, de Podemos Perú, a quien solo lo apoyaron 20.995 electores (2.250%).

En La Libertad el último puesto fue para Carlos Jaico, de Perú Moderno. Por él solo votaron 375 personas (0.040%). Una casilla antes quedó Napoleón Becerra, del Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE – Perú. Él recibió el apoyo de 522 liberteños (0.056%), a pesar de que falleció el 15 de marzo en un accidente vehicular.

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