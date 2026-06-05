Con el fin de proteger el patrimonio cultural de la ciudad, la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) dispuso el retiro de más de mil “candados de amor” fijados en las barandas del puente Bolognesi. Según las autoridades, la acumulación de estos objetos metálicos generaba un grave deterioro en la estructura monumental.

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De acuerdo con el gerente de Servicios a la Ciudadanía de la MPA, Carlo Véliz, los trabajos empezaron el miércoles por la noche y hasta la fecha se removieron cerca de 400 unidades, las cuales serán pesadas para determinar la carga exacta que soportaba la estructura.

Sumado a ello, la estructura no recibía mantenimiento desde hace 15 años, por lo que la acumulación de los candados generó corrosión en los fierros y desprendimiento de óxido, además de un daño ambiental al río Chili, donde arrojaban las llaves.

PROYECTO

Asimismo, según evaluaciones de la subgerencia del Riesgo de Desastres, el estado de la superficie del puente es preocupante debido a la presencia de madera corroída, fierros expuestos y el hurto de la piedra laja de las veredas. No obstante, la entidad afirmó que sigue siendo seguro para el flujo vehicular.

Al respecto, el municipio informó que se cuenta con una ficha técnica para ejecutar una renovación integral, obra que estima terminar antes de las fiestas de Arequipa.