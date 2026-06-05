La renuncia de la arquitecta Nelly Torres a la presidencia del Instituto Municipal de Planeamiento (IMPLA) abrió la puerta a una reestructuración del directorio que será debatida el próximo 11 de junio. Para el regidor José Suárez, la propuesta de reemplazar a tres de los cinco directores podría afectar el desarrollo del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) 2026-2045, cuya revisión estaba prevista para este 20 de junio.

Suárez señaló que los tres representantes de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) conforman la mayoría del directorio y advirtió que su salida generaría incertidumbre sobre la continuidad del trabajo realizado. “Todo lo que se ha avanzado en el PDM va a quedar en el aire”, sostuvo, al considerar que la medida pondría en riesgo los plazos establecidos para la aprobación del instrumento de planificación urbana.

El concejal también señaló que la propuesta de cambios proviene de la alcaldesa y consideró que la intención sería modificar posteriormente la gerencia del IMPLA. Según indicó, la permanencia del actual equipo permitiría culminar el proceso técnico sin alterar el cronograma previsto para la entrega y debate del PDM ante el concejo provincial.

ASPIRANTES PARA EL DIRECTORIO

Los candidatos propuestos para integrar el directorio del IMPLA son Carlos Víctor Murillo Márquez, Eduard Francisco Gomez Montoya y Germán Alberto Ordóñez Gómez.

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