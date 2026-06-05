Por: Feliciano Gutiérrez

La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Puno inició el despliegue de material electoral por vía lacustre con destino a las islas de Amantaní y Taquile, con el objetivo de asegurar que sus habitantes puedan ejercer su derecho al voto en la segunda vuelta este domingo 7 de junio.

Desde tempranas horas, el convoy partió desde las instalaciones de la ODPE hacia el puerto de Puno. El traslado se realizó bajo estrictas medidas de seguridad, con resguardo de la Policía Nacional del Perú y la Marina de Guerra del Perú, a través de la Capitanía de Puerto.

El jefe de la ODPE Puno, Eduardo Rivera Román, informó que en el distrito de Amantaní se habilitarán dos locales de votación, donde se instalarán 11 mesas para atender a 3,230 electores. En tanto, en el centro poblado de Taquile se contará con un local de votación que albergará cuatro mesas, destinadas a 923 ciudadanos habilitados.

Con este operativo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) busca garantizar la transparencia del proceso electoral y el acceso al sufragio de la población ubicada en zonas alejadas del lago Titicaca. Otras ODPEs también trasladan material a zonas alejadas.