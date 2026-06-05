El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, aseguró que el organismo electoral ha fortalecido las labores de fiscalización y monitoreo en todo el territorio nacional con motivo de la segunda vuelta presidencial que se realizará este domingo 7 de junio.

Para ello -dijo- se ha desplegado a miles de fiscalizadores en los locales de votación con el fin de garantizar la transparencia y legalidad del proceso electoral.

A través de un mensaje difundido en las redes sociales del JNE, Burneo indicó que este refuerzo también contempla una mayor supervisión de los riesgos electorales y una coordinación más estrecha con las instituciones que integran el sistema electoral. El objetivo, señaló, es asegurar que la jornada se desarrolle con normalidad y que se respete la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas.

El titular del organismo electoral destacó que la labor de fiscalización resulta fundamental en una elección decisiva para el país, por lo que exhortó a la ciudadanía a informarse adecuadamente y acudir a votar de manera responsable. Asimismo, recordó que la participación ciudadana constituye uno de los pilares esenciales para el fortalecimiento de la democracia.

Miembros de mesa

Burneo también dirigió un mensaje a los miembros de mesa, a quienes pidió cumplir con puntualidad la función encomendada para evitar retrasos en la instalación de las mesas de sufragio .

Indicó que el correcto desarrollo de la jornada electoral depende en gran medida del compromiso de quienes tienen la responsabilidad de conducir el proceso de votación en cada local.

Candidatos presidenciales y partidos políticos

De igual forma, exhortó a las organizaciones políticas, candidatos, militantes y simpatizantes a mantener una actitud de serenidad y respeto durante toda la jornada electoral. En particular, pidió actuar con responsabilidad frente a los resultados que se conozcan una vez concluido el sufragio y respetar los procedimientos establecidos por las autoridades electorales.

“La democracia se fortalece cuando participamos, respetamos las reglas y reconocemos la decisión libremente expresada por la ciudadanía”, expresó Burneo, quien remarcó que el respeto a los resultados constituye un elemento clave para preservar la estabilidad institucional y la confianza en el sistema democrático.

Mensaje del Presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, con motivo de la #SegundaVuelta #EG2026 pic.twitter.com/IllTPDVZAs — JNE Perú (@JNE_Peru) June 5, 2026

En otro momento, la vocera del JNE, Grecia Rentería, informó que los resultados oficiales definitivos de la elección presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se conocerían recién a mediados de julio. En esas mismas fechas también se prevé la proclamación oficial de los senadores, diputados y parlamentarios andinos elegidos en los comicios generales.

La representante del organismo explicó que este cronograma responde a la aplicación de un nuevo mecanismo de recuento de votos, el cual ha incrementado en más de 50 % el número de actas observadas respecto a procesos electorales anteriores. Esta situación demanda mayores tiempos de revisión y resolución antes de la consolidación definitiva de los resultados.

Pese a ello, las autoridades electorales aseguraron que el sistema cuenta con las garantías necesarias para ofrecer resultados transparentes y confiables, reafirmando el compromiso de los organismos electorales con la legalidad y la voluntad popular expresada en las urnas.