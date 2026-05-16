La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se refirió ayer al drama judicial que vivió en los últimos años, a cargo del fiscal José Domingo Pérez, y dejó claro que la experiencia le ha servido para su experiencia política.

“De mí se han dicho muchas cosas, me han utilizado de excusas para tapar sus incapacidades, pero yo les quiero decir que la persecución me hizo más fuerte, que ustedes me han visto que siempre di la cara, sé tomar decisiones”, expresó.

Desde Trujillo, también recordó la obra de su padre, Alberto Fujimori, y ofreció obras para esa región del país.

“Para mí esa va a ser la batalla más importante: defender la voluntad del pueblo, que la democracia prevalezca, pero por sobre todo, que las obras se hagan”, señaló.

Asimismo, ofreció a las pequeñas y micro empresas de Trujillo “fabricar 5 millones de buzos escolares, de calzado, de zapatillas hechos, principalmente con los pequeños empresarios de aquí y de todo el Perú, hecho, además, con las mamitas de las organizaciones sociales de base”.

Debate

De otro lado, la postulante fujimorista reconoció que su cuarta campaña hacia la segunda vuelta incorpora dos cambios estratégicos frente a las anteriores.

El primero es la convocatoria masiva de personeros. Fuerza Popular reunió 20,000 voluntarios en primera vuelta y aspira a superar los 90,000 a nivel nacional.

El segundo es el uso intensivo de redes sociales, herramienta que, según Fujimori, permite aclarar información falsa y acercar propuestas a la ciudadanía.

Entre sus promesas, la seguridad ciudadana ocupó el centro de su mensaje por el auge del sicariato y las extorsiones.

Asimismo, rechazó las declaraciones de homólogo de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quien sugirió que, si el debate se definía por procedencia, debería realizarse en Japón.

“Este tipo de comentarios, ir al Japón, la verdad que es un golpe bajo, y estas actitudes de bajeza, ustedes ya me conocen, yo no las voy a contestar”, aseveró.