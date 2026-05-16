El candidato presidencial por Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, rechazó las investigaciones fiscales en su contra por presunta falsa declaración sobre aportes partidarios ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y aseguró que afronta el proceso “con tranquilidad”.

Durante sus actividades proselitistas en Huaura, Sánchez negó haber cometido actos irregulares y sostuvo que únicamente cumplía funciones de representación legal dentro del partido.

“Estoy seguro que (la investigación) se caerá porque no tiene razón de ser. Sin embargo, soy respetuoso del sistema de justicia”, declaró.

El Ministerio Público presentó 164 elementos de convicción contra Sánchez por presunto falseamiento de aportes y declaraciones falsas.

Entre las pruebas figuran depósitos bancarios y testimonios vinculados a campañas entre 2018 y 2020, según El Comercio.