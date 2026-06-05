A dos días de la segunda vuelta electoral, los ciudadanos que incumplan las restricciones vigentes podrían enfrentar sanciones e incluso ser intervenidos por las fuerzas del orden. Desde las 00:00 horas de hoy 5 de junio quedaron prohibidos los mítines y reuniones políticas, mientras que desde este sábado 6 comenzará la ley seca en todo el país.

El especialista en derecho electoral Jorge Luis Mamani explicó que la propaganda política también tiene un plazo límite. Los perifoneos, volanteos y colocación de carteles solo podrán realizarse hasta la medianoche de hoy viernes.

Asimismo, recordó que está prohibida cualquier manifestación política dentro de un radio de 100 metros de los locales de votación, medida que busca garantizar la neutralidad del proceso.

Respecto al domingo de elecciones, advirtió que las personas que acudan en estado de ebriedad podrían ser puestas a disposición de las autoridades. Además, indicó que quienes realicen propaganda política cerca de los centros de votación se exponen a sanciones que podrían incluir multas o trabajo comunitario, dependiendo de la gravedad de la infracción detectada.

El especialista también señaló que el escrutinio de esta segunda vuelta será más rápido debido a que solo existen dos opciones electorales, por lo que se espera una difusión de resultados más ágil durante la noche del domingo.