Ernesto Zunini, secretario general de Juntos por el Perú.
Ernesto Zunini, secretario general de Juntos por el Perú.

El secretario general de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, confirmó que la agrupación viene sosteniendo conversaciones con al menos cinco partidos políticos con miras a la segunda vuelta electoral y a la conformación de una mayoría parlamentaria.

Zunini precisó que las coordinaciones incluyen a agrupaciones como Ahora Nación, Obras, Perú Federal, Primero la Gente y la alianza electoral Venceremos.

“Nuestro reto ahora es construir una nueva mayoría, no solamente para ganar el proceso electoral en segunda vuelta, sino para darle gobernanza al país”, sostuvo a RPP.

El representante de JP adelantó que, en los próximos días, Roberto Sánchez anunciará acuerdos programáticos junto a representantes políticos.

Además, señaló que su agrupación propone realizar un debate en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.