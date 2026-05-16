El secretario general de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, confirmó que la agrupación viene sosteniendo conversaciones con al menos cinco partidos políticos con miras a la segunda vuelta electoral y a la conformación de una mayoría parlamentaria.

Zunini precisó que las coordinaciones incluyen a agrupaciones como Ahora Nación, Obras, Perú Federal, Primero la Gente y la alianza electoral Venceremos.

“Nuestro reto ahora es construir una nueva mayoría, no solamente para ganar el proceso electoral en segunda vuelta, sino para darle gobernanza al país”, sostuvo a RPP.

El representante de JP adelantó que, en los próximos días, Roberto Sánchez anunciará acuerdos programáticos junto a representantes políticos.

Además, señaló que su agrupación propone realizar un debate en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.