Un informe de la Contraloría reveló que los pacientes del servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital regional Honorio Delgado Espinoza son atendidos con equipos que funcionan con múltiples deficiencias.

DETALLES DE INFORME DE CONTRALORÍA

De acuerdo con el documento de control, el equipo de artroscopía tiene una antigüedad de ocho años y presenta varias deficiencias que comprometen su funcionamiento. Entre las fallas detectadas figuran el estabilizador de corriente inoperativo, el foco de cámara que funciona de manera intermitente, el monitor de sala y el sistema de macro y micro que no operan, además de la entrada de cable de fibra óptica deteriorada, entre otras deficiencias.

Este equipo permite operar articulaciones mediante pequeñas incisiones y con apoyo de video. Por ello, cualquier falla puede afectar la continuidad del servicio y, lo que es peor, la calidad de atención de los pacientes que requieren este tipo de cirugías no invasivas.

Pese a las múltiples fallas, el equipo continúa siendo usado. Además, el informe advierte que no cuenta con un registro histórico de mantenimiento, documento necesario para conocer qué reparaciones recibió, cuándo fueron realizadas y qué problemas presentó durante su vida útil.

A ello se suma otro aspecto que causa preocupación, como el hecho de que el equipo no fue considerado en el Plan de Mantenimiento Vigente ni tampoco en el Plan Operativo Institucional, pese a que las normas del sector salud establecen que los equipos biomédicos deben mantenerse en condiciones óptimas para garantizar una atención segura, eficiente y oportuna.

El informe de la Contraloría también precisa que no se ejecutó mantenimiento alguno al equipo durante el año pasado, debido a que el servicio no fue considerado en el plan respectivo.