El general Ricardo Espinoza Cuestas, jefe de la Región Policial La Libertad, participó de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC), que se realizó en el despacho de la Alcaldía Provincial de Sánchez Carrión.
Esta actividad marca su primera intervención oficial en la zona tras asumir el mando de la Región Policial. Durante la reunión, Espinoza Cuestas escuchó de primera mano y analizó a detalle la compleja problemática de seguridad, así como las necesidades y la realidad operativa de la Policía Nacional en esta jurisdicción. “La seguridad es prioridad y la respuesta será inmediata”, dijo el oficial.
Espinoza Cuestas presentó nuevas y contundentes estrategias operativas, diseñadas para elevar los niveles de seguridad, atacar la delincuencia de forma frontal y fortalecer el trabajo articulado entre la PNP y el gobierno local.
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