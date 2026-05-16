El jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Ricardo Espinoza Cuestas, confirmó ayer la liberación de 33 trabajadores que habían sido retenidos por una organización criminal en una actividad minera de la empresa Inversiones Mineras Gheraldin E.I.R.L.,situada en el anexo de Pueblo Nuevo, en el distrito de Pataz.

“Nos informaron que horas antes hubo dos homicidios; sin embargo, la población se ha llevado a sus difuntos. No han permitido que la Policía ni las Fuerza Armadas puedan retirar esos cadáveres y eso está sujeto a una investigación”, aseguró el alto oficial.

COMPLICADO

El alto oficial comentó que la problemática que se registra en Pataz es complicada de afrontar. “Hay una lucha por mantener la posesión de los socavones donde encuentran la veta del oro. Hay socavones que tienen un kilómetro de profundidad y hay enfrentamientos con detonaciones para poder tomar posesión y es así como han sido retenidos los 38 trabajadores”, resaltó.

Aseguró que las pesquisas para conocer la identidad de los fallecidos y las circunstancias exactas en las que fueron asesinados continúan.

HACE AGUA

En este punto es importante mencionar que en mayo de 2025, con el objetivo de hacerle frente con mayor contundencia a la minería ilegal y el crimen organizado, se creó el Comando Unificado Pataz (CUPAZ).

Sin embargo, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Pataz, Segundo Armas Villalobos, cuestionó ayer que a pesar de los operativos e intervenciones entre fuerzas combinadas del Ejército y la Policía Nacional del Perú (PNP) las mafias sigan burlando controles, cometen asesinatos e ingresen armamento de guerra a la zona.

A lo que se refiere el burgomaestre es que en las últimas semanas se han incautado en actividades mineras ilegales fusiles, subametralladoras, carabinas, municiones y dinamita en gran cantidad. Segundo Armas recalcó que los delincuentes están burlando algunos hitos de control y dijo que eso es algo que hay que corregir.

ACCESOS

La autoridad edil explicó que para ingresar al distrito de Pataz hay tres rutas: “Hay una entrada por Pías, otra por Bolívar y una tercera por Sánchez Carrión. En estos tres accesos hay controles por parte del CUPAZ y otras instituciones del Estado, por eso veo como algo increíble que ocurra eso (tráfico de armamento)”, comentó Segundo Armas.

El alcalde contó que, incluso, cuando él ingresa al distrito en su vehículo es minuciosamente registrado. “A veces pido exoneración porque estoy apurado por llegar al territorio, pero nos revisan toda la unidad. Me imagino que igual es el control para todos. Entonces, no debería ingresar ese tipo de armamento en Pataz, pero eso persiste”, resaltó.

¿Cree usted que se hacen de la vista gorda en algunos puntos de control? Preguntamos, y el alcalde respondió: “Es probable, pero no lo puedo afirmar. Los altos mandos deben transparentar todo esto”, enfatizó.

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