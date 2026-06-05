La proclamación oficial de quien asumirá la Presidencia para el siguiente quinquenio se realizará a mediados de julio, informó el Jurado Nacional de Elecciones.

Según la institución, el cronograma responde a la implementación del mecanismo excepcional de recuento de votos, procedimiento que forma parte de esta etapa electoral.

La vocera del organismo, Grecia Rentería, señaló que el nuevo sistema puede prolongar el cierre definitivo del proceso debido a las verificaciones adicionales que contempla.

“Para la segunda vuelta también es a mediados de julio, debido a que, como les expliqué, hay todo un proceso nuevo que es el recuento de votos, que es lo que básicamente hace que la proclamación se demore un poco más por este mecanismo de recuento de votos, teniendo en cuenta que el Jurado Nacional es garantista de derechos” , sostuvo.

Durante la conferencia de prensa, la funcionaria indicó que en la primera vuelta se registraron 68,520 actas observadas. De acuerdo con su explicación, el incremento está relacionado con la cantidad de organizaciones políticas participantes y con la elección de senadores, diputados y parlamentarios andinos tras el retorno de la bicameralidad.

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JNE explica el proceso para el conteo de votos de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez



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