Aunque el Poder Judicial archivó de forma definitiva el proceso contra Pedro Pablo Kuczynski por los presuntos aportes de Odebrecht a su campaña del 2011, el exmandatario aún no podrá salir del país debido a otra investigación fiscal.
El abogado del exjefe de Estado, Julio Midolo, explicó que continúa vigente una orden de impedimento de salida relacionada con los aportes de campaña del 2016.
“La restricción aún se mantiene porque es una medida que nace de otro caso, que es el caso de los aportes de campaña del año 2016”, detalló en Canal N.
Según precisó la defensa, esta medida restrictiva fue dictada por un plazo de 18 meses en junio del año pasado, por lo que Pedro Pablo Kuczynski permanece imposibilitado de viajar al extranjero para someterse a revisiones médicas especializadas.