A través de un Decreto Supremo publicado en el diario oficial El Peruano, el Ejecutivo declaró como día no laborable el lunes 27 de julio de 2026 para los trabajadores del sector público en todo el país.

La medida lleva las firmas del presidente José Balcázar, el titular del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y los ministros de Turismo y Trabajo.

La norma precisa que, para efectos tributarios, la fecha será considerada hábil. Además, señala que las horas no trabajadas deberán recuperarse dentro de los diez días posteriores o en el plazo que determine cada entidad pública según sus necesidades.

En el caso del sector privado, los trabajadores podrán acogerse a esta disposición siempre que exista un acuerdo previo con sus empleadores para definir cómo se compensarán las horas dejadas de laborar.

El decreto también establece que algunos sectores quedarán excluidos de este beneficio para asegurar la continuidad de servicios esenciales.