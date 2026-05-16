Este sábado por la mañana, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa 1 proclamó los resultados de la elección para presidente y vicepresidentes, correspondiente a las provincias de Islay, Camaná, Caravelí y 6 distritos de la provincia de Arequipa.
En las mil 726 mesas instaladas para las votaciones del 12 de abril, el Partido del Buen Gobierno se posicionó en el primer lugar con 68 mil 66 votos emitidos, lo que representa el 18.755 % de votos válidos y 16.220 % de votos emitidos.
En el detalle sobre el proceso, de las mil 726 actas correspondientes al ámbito del JEE Arequipa 1, 42 fueron observadas, dos de las cuales fueron materia de recuento de votos.
RESULTADOS EN PROVINCIAS
En la jurisdicción del JEE Arequipa 1 se contabilizaron 409 mil 538 votos emitidos de 505 mil 66 electores hábiles, considerándose 362 mil 922 como votos válidos, 16 mil 438 nulos y 30 mil 178 votos en blanco.
- Partido del Buen Gobierno con 68 mil 066, 18.755 % de votos válidos.
- Renovación Popular con 40 mil 66, 11.040 % de votos válidos.
- Partido Cívico Obras con 34 mil 959, 9.633 % de votos válidos.
- Partido País Para Todos con 34 mil 814, 9.593 % de votos válidos.
- Ahora Nación con 33 mil 831, 9.322 % de votos válidos.
- Fuerza Popular con 32 mil 272, 8.892 % de votos válidos.
- Juntos Por el Perú con 30 mil 259, 8.338 % de votos válidos.
- Primero la Gente con 17 mil 347, 4.780 % de votos válidos.
- Partido SíCreo con 16 mil 163, 4.454 % de votos válidos.
- Partido Frente de la Esperanza 2021 con 11 mil 240, 3.097 % de votos válidos.
- Partido Político Cooperación Popular con 8 mil 364, 2.305 % de votos válidos.
- Alianza Electoral Venceremos con 3 mil 362, 0.926 % de votos válidos.
- Podemos Perú con 3 mil 145, 0.867 % de votos válidos.
- Partido Político Perú Primero con 3 mil 98, 0.854 %.
- Partido Patriótico del Perú con 2 mil 834, 0.781 % de votos válidos.
- Partido Demócrata Unido Perú con 2 mil 671, 0.736 % de votos válidos.
- Partido Aprista Peruano con 2 mil 592, 0.714 % de votos válidos.
- Partido Morado con 2 mil 120, 0.584 % de votos válidos.
- Partido Político Nacional Perú Libre, con 2 mil 37 0.561 % de votos válidos.
- Partido Democrático Somos Perú con mil 571, 0.433 % de votos válidos.
- Progresemos con mil 494, 0.412% de votos válidos.
- Alianza Para el Progreso con mil 446, 0.398% de votos válidos.
- Partido Político Integridad Democrática con mil 335, 0.368 % de votos válidos.
- Unidad Nacional con mil 246, 0.343 % de votos válidos.
- Partido Demócrata Verde con mil 66, 0.294 % de votos válidos.
- Un Camino Diferente con 760, 0.209 % de votos válidos.
- Partido Democrático Federal con 733, 0.202 % de votos válidos.
- Libertad Popular con 673 0.185 % de votos válidos.
- Partido Político Perú Acción con 670, 0.185 % de votos válidos.
- Fuerza y Libertad con 648, 0.179 % de votos válidos.
- Fe en el Perú con 478, 0.132 % de votos válidos.
- Avanza País con 411, 0.113 % de votos válidos.
- Salvemos al Perú con 347, 0.096 % de votos válidos.
- Perú Moderno con 289, 0.080 % de votos válidos.
- Partido de los Trabajadores y Emprendedores con 273, 0.075 % de votos válidos.
- Partido Político Prin con 242, 0.067 % de votos válidos.