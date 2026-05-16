Este sábado por la mañana, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa 1 proclamó los resultados de la elección para presidente y vicepresidentes, correspondiente a las provincias de Islay, Camaná, Caravelí y 6 distritos de la provincia de Arequipa.

En las mil 726 mesas instaladas para las votaciones del 12 de abril, el Partido del Buen Gobierno se posicionó en el primer lugar con 68 mil 66 votos emitidos, lo que representa el 18.755 % de votos válidos y 16.220 % de votos emitidos.

En el detalle sobre el proceso, de las mil 726 actas correspondientes al ámbito del JEE Arequipa 1, 42 fueron observadas, dos de las cuales fueron materia de recuento de votos.

RESULTADOS EN PROVINCIAS

En la jurisdicción del JEE Arequipa 1 se contabilizaron 409 mil 538 votos emitidos de 505 mil 66 electores hábiles, considerándose 362 mil 922 como votos válidos, 16 mil 438 nulos y 30 mil 178 votos en blanco.