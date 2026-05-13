Arequipa reafirma su posición como una de las regiones con mayor rendimiento educativo del Perú, según los resultados de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje de Estudiantes (ENLA), aplicada en noviembre del año pasado.

La región, junto a Moquegua y Tacna, lidera los logros de aprendizaje en todo el país. De acuerdo al estudio, el nivel alcanzado es de “Satisfactorio”, en el que el estudiante logró los aprendizajes esperados para el ciclo evaluado según el Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB).

Por ejemplo, en lectura (primaria), Arequipa tiene un 41.1 % de satisfactorio, mientras que Moquegua un 48.8 % y Tacna un 49.0 %. A pesar de que se redujo en 1.7 respecto al 2024, aún mantiene cifras que lo posicionan entre los primeros.

La misma situación se repite en matemáticas, ciencia y tecnología.

NACIONAL

A nivel nacional, la ENLA 2025 muestra resultados similares a los obtenidos en 2023 y 2024 en Lectura y Matemática. Sin embargo, se registran avances importantes en determinados niveles: en 4.º grado de primaria, las escuelas públicas y rurales mejoraron en relación al año anterior, mientras que en 2.º grado de secundaria se reporta progreso en Matemática frente al 2023, siendo este el primer año con resultados positivos tras el severo impacto del cierre de escuelas por la pandemia.

En cuanto a habilidades socioemocionales, el 70% de los estudiantes de 2.º grado de secundaria se percibe como empático y con herramientas para el trabajo en equipo, un indicador clave para la formación integral.

Al respecto, la ministra de Educación, María Esther Cuadros, resaltó la intervención del docente para continuar movilizando los aprendizajes en cada estudiante.