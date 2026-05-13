La I.E. 40630 Virgen del Carmen de Acarí, con un muro del cerco y dos aulas afectadas, y la I.E. Nuestra Señora María del Pilar de Cháparra, con la necesidad de aulas prefabricadas, son dos colegios en Caravelí que actualmente desarrollan sus actividades escolares con estas falencias en su infraestructura.

En enero de este año, durante la temporada de lluvias, un huaico afectó el cerco perimétrico y ambientes del colegio en Cháparra; tras ello, la Gerencia Regional de Educación de Arequipa se comprometió a trasladar dos módulos prefabricados; no obstante, a la fecha dicha promesa no se concreta.

El presidente de la Comisión de Educación del Consejo Regional de Arequipa, Aaron Maldonado, señaló que hace dos semanas el gerente regional de Educación, William Choque, afirmó que este trámite estaba por realizarse.

De momento, 62 estudiantes del nivel secundario realizan sus labores escolares en la contingencia que fue instalada para la obra del centro de salud de Cháparra, según precisó el legislador regional.

Respecto a la situación de la I.E. Virgen del Carmen , alberga a 134 estudiantes del nivel inicial, entre los 3 y 5 años; en dicho plantel, el muro y dos aulas necesitan ser intervenidas debido a afectaciones producidas durante el último sismo de gran magnitud registrado en este sector en el 2024.

Para la intervención, la Municipalidad Distrital de Acari deberá elevar una ficha de mantenimiento al Gobierno Regional de Arequipa. “Hasta ahorita no tenemos un eco por parte del Gobierno Regional en esta institución educativa, entonces al respecto hemos coordinado y reunido con la Apafa, también con la directora, para que el alcalde de Acarí nos ayude con la ficha de mantenimiento”, comentó Maldonado.

En tanto se espera la intervención oportuna de las autoridades de la región, los estudiantes continúan sus labores en condiciones inadecuadas.