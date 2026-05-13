La Gerencia Regional de Salud (Geresa) intensificó las acciones de control y prevención del sarampión, luego que se confirmara un contagio en una estudiante de Contabilidad en la Universidad Nacional de San Agustín. Las acciones incluyen el entorno de la joven que contrajo el mal en Puno, pero también en puntos estratégicos, como los terminales terrestres, y para inmunizar a adultos debido al riesgo de ingreso del virus de personas provenientes de Puno y Bolivia, donde el brote es preocupante.

Giovanna Valdivia, responsable del área de Inmunizaciones de la Geresa, explicó que la vacuna contra el sarampión puede aplicarse hasta los 59 años, especialmente en personas que no recibieron la dosis, no recuerdan si fueron inmunizadas, tuvieron contacto con un caso sospechoso, viajaron o retornan de zonas consideradas de riesgo.

“Cuando hay brotes o riesgo, sí se puede aplicar a las personas que están expuestas. Si una persona no recuerda si fue vacunada, es mejor vacunarla”, señaló Valdivia, al remarcar que la inmunización es gratuita y forma parte de las medidas adoptadas para evitar una mayor transmisión.

TERMINALES DE AREQUIPA

Como parte del cerco sanitario, desde el lunes se instalaron brigadas de vacunación en el terminal terrestre. La medida busca reducir el riesgo de propagación del virus, considerando que el caso importado está relacionado con su desplazamiento a Puno. Estiman que a diario alrededor de 100 unidades cubren dicha ruta.

Valdivia indicó que también se evalúa reforzar la vigilancia en otros espacios de tránsito, como el aeropuerto, aunque por ahora la intervención se concentra en el terminal de buses. “Estamos viendo todos los lugares donde sale gente hacia Puno y donde llega gente de Puno. La idea es fortalecer más las acciones”, precisó.

BLOQUEO VACUNAL

La funcionaria explicó que, ante un caso sospechoso o confirmado de sarampión, el protocolo establece un bloqueo vacunal alrededor del domicilio del paciente. Esto implica visitar a la familia, identificar posibles contactos y vacunar a quienes sean susceptibles. En este tipo de intervenciones, las brigadas recorren un perímetro de aproximadamente cinco manzanas alrededor de la vivienda, lo que equivale a unas 121 manzanas donde se busca cortar la cadena de transmisión. Ese trabajo se hizo con el caso importado, así como en las 32 notificaciones reportadas durante el año; solo dos de esos casos aún deben ser descartados en laboratorio.

BRECHA DE VACUNACIÓN EN MENORES DE EDAD

Uno de los principales retos sigue siendo cerrar la brecha de vacunación en menores de edad. Valdivia señaló que en Arequipa existe una brecha aproximada de 27 mil menores de 10 años que no completaron su esquema, especialmente durante la pandemia. Ante el actual escenario de que la enfermedad pueda propagarse con facilidad, pidió a los padres de familia colaborar con las brigadas de salud para que permitan inmunizar a los menores o, en todo caso, ellos mismos llevar a sus hijos a los centros de salud.

Respecto a la disponibilidad de dosis, la especialista detalló que cuentan con más de 30 mil dosis disponibles entre el almacén regional y las distribuidas en los establecimientos de salud. “El envío no va a ser un problema. Vamos a estar pendientes del movimiento de vacunas para solicitar con anticipación si necesitamos más dosis”, afirmó.

UNSA SUSPENDE LABORES

La Universidad Nacional de San Agustín emitió un comunicado a través del cual se dio a conocer que las labores académicas presenciales en la facultad de Contabilidad se suspendieron desde hoy hasta el 22 de mayo, las actividades se realizarán de manera virtual. Aplicaron mil dosis de vacunas a estudiantes en prevención.