La Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) suspendió las labores académicas presenciales en la Facultad de Ciencias Contables y Financieras tras confirmarse un caso de sarampión en Arequipa en una estudiante de primer año de la escuela profesional de Contabilidad. La medida fue oficializada mediante el comunicado N.° 002-2026-FCCF, emitido por el decanato de la facultad en coordinación con la Gerencia Regional de Salud (Geresa).

Según el documento, las clases pasarán a desarrollarse de manera virtual desde el miércoles 13 hasta el viernes 22 de mayo, con el objetivo de evitar posibles contagios y reforzar el cerco epidemiológico. Además, se informó que ayer 11 y hoy 12 de mayo se realizan jornadas de vacunación obligatoria para los estudiantes en las instalaciones del área de Sociales de la UNSA.

La facultad exhortó a docentes, estudiantes y personal administrativo a cumplir las disposiciones preventivas y mantenerse atentos a los canales oficiales. Paralelamente, brigadas de salud continúan con la inmunización de alumnos y trabajadores de la facultad, considerada como uno de los posibles puntos de exposición al virus debido al contacto académico de la estudiante contagiada.

Cabe recordar que el primer caso positivo de sarampión confirmado en Arequipa corresponde a una estudiante de la UNSA, natural de Puno, región donde actualmente existe un brote activo de la enfermedad. Tras detectarse el contagio, la Geresa desplegó acciones de control y vacunación para evitar la propagación del virus.