Durante la noche de este miércoles, se retiraron 285 candados del puente Bolognesi de Arequipa, en una intervención ejecutada por la Municipalidad Provincial como parte de un plan para frenar el deterioro estructural del histórico monumento.

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Los reportes técnicos revelaron que la acumulación masiva de estos objetos no solo generaba una sobrecarga en las barandas metálicas, sino que había acelerado su corrosión y desgaste.

De acuerdo con el personal especializado, con el paso del tiempo y la exposición ambiental, un porcentaje significativo de los candados presenta un nivel de oxidación tan avanzado que se habían fusionado a la estructura original del barandal.

Por tal motivo, durante la siguiente etapa de los trabajos se requerirá el uso de herramientas de corte e instrumentos de mayor precisión para extraerlos sin comprometer la integridad del monumento.

Asimismo, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a evitar prácticas que dañen el Centro Histórico de Arequipa, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad.