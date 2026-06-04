El enjuague bucal se ha convertido en un complemento habitual dentro de la rutina de cuidado oral de millones de personas. Aunque su uso ayuda a mantener una sensación de frescura y contribuye a la higiene bucal, los especialistas advierten que no todos los productos cumplen la misma función ni son adecuados para todos los usuarios.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la higiene oral adecuada incluye el cepillado dental, el uso de hilo dental y otros cuidados complementarios orientados a prevenir enfermedades periodontales y otros problemas bucales. La entidad estima que cerca de 3.500 millones de personas en el mundo presentan algún tipo de afección relacionada con la salud oral.

La importancia de elegir el producto adecuado

Según el cirujano dentista Ítalo Funes Rumiche, exdirectivo del Colegio Odontológico del Perú, los enjuagues bucales pueden cumplir funciones específicas dependiendo de su formulación.

Algunos productos están orientados a personas con sensibilidad dental, mientras que otros incorporan agentes antisépticos que ayudan a controlar la carga bacteriana y la formación de placa dental.

“El enjuague bucal puede ser un complemento importante en el cuidado de dientes y encías. Sin embargo, es importante elegir el adecuado según las necesidades de cada persona”, señaló el especialista.

¿Qué tipo de enjuague bucal elegir?

La elección dependerá de las características y necesidades particulares de cada usuario:

Para sensibilidad dental: ayudan a reducir las molestias provocadas por cambios de temperatura en alimentos y bebidas.

ayudan a reducir las molestias provocadas por cambios de temperatura en alimentos y bebidas. Con acción antiséptica: contienen componentes destinados a complementar el control de bacterias y el cuidado de encías y dientes.

contienen componentes destinados a complementar el control de bacterias y el cuidado de encías y dientes. Para pacientes con ortodoncia: favorecen la limpieza en zonas de difícil acceso alrededor de brackets y aparatos dentales.

favorecen la limpieza en zonas de difícil acceso alrededor de brackets y aparatos dentales. Contra el mal aliento: contribuyen a neutralizar los compuestos responsables de los olores desagradables.

contribuyen a neutralizar los compuestos responsables de los olores desagradables. Para niños: cuentan con formulaciones adaptadas a su edad y sabores más suaves que facilitan su uso.

Cómo utilizar correctamente el enjuague bucal

Los especialistas recomiendan incorporar el enjuague bucal como complemento y no como sustituto del cepillado dental.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Realizar buches durante aproximadamente 30 segundos.

Utilizarlo una o dos veces al día, preferentemente después del cepillado y del uso de hilo dental.

Respetar la cantidad indicada, que suele ser de alrededor de 15 mililitros por aplicación.

Evitar ingerir el producto.

No enjuagarse con agua inmediatamente después de usarlo para permitir que sus componentes permanezcan más tiempo en la cavidad oral.

La visita al dentista sigue siendo fundamental

Los especialistas recuerdan que la mejor forma de establecer una rutina de higiene oral efectiva es acudir periódicamente al odontólogo.

Una evaluación profesional permite identificar necesidades específicas y determinar qué productos pueden complementar mejor el cuidado de dientes y encías.

“La recomendación del cirujano dentista es clave para definir la rutina de higiene más adecuada para cada persona”, concluyó Funes.