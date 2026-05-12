La alerta sanitaria por el sarampión dejó de sentirse lejana en Arequipa ya que se ha confirmado el primer caso positivo importado de la enfermedad en una estudiante de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), vinculada epidemiológicamente con Puno. Esto encendió las alarmas obligando al despliegue inmediato de brigadas de vacunación para evitar la propagación de la enfermedad.

Fuentes consultadas por este diario, indicaron que la joven es natural de Puno y cursa estudios en la facultad de Contabilidad en la Unsa. La estudiante suele viajar para visitar a sus familiares y estando en la ciudad altiplánica, donde se ha registrado un explosivo brote de contagios, contrajo la enfermedad. Allí se le hizo la prueba que resultó positivo y las autoridades de la Dirección de Salud de Puno lo informaron a la Gerencia Regional de Salud de Arequipa.

Al respecto, la jefa de epidemiología de la Gerencia Regional de Salud, Luz Santillana, sostuvo que al parecer es la única de su familia que no tiene su esquema de vacunación completo. Pasó su proceso con sus familiares y aunque aseguraron que todos están inmunizados, todos ellos siguen estando bajo el monitoreo del personal de salud.

VACUNA A ESTUDIANTES DE LA UNSA

La estrategia de intervención diseñada por las autoridades de salud de Arequipa ha sido la inmunización en la zona donde la joven reside en Arequipa, proceso que se desarrolló durante el fin de semana. Desde ayer también se movilizaron brigadas de inmunización hacia la facultad de Contabilidad ubicada en el área de Sociales, donde se tiene previsto aplicar mil dosis contra el sarampión.

Para la primera jornada se desplegaron 500 vacunas y otras cantidad similar de dosis serán colocadas el día de hoy como parte del cerco epidemiológico desplegado en el punto considerado como posible foco de exposición.

La tarde de ayer acudimos a la facultad donde el personal de salud explicaba a los estudiantes el motivo de la vacunación por el caso positivo de sarampión importado, detectado en una estudiante.

EXPOSICIÓN AL CONTAGIO POR ACTIVIDADES

“Los viajes por votaciones del pasado 12 de abril, el feriado lago a partir del 30 de abril, ferias costumbristas (las “Alasitas”), festividades religiosas como la visita al santuario de la Virgen de Chapi, el Día de la Madre, la próxima jornada de votación para la segunda vuelta y otras actividades crea e incrementa el riesgo de que los no vacunados se contagien y continúe así la cadena de transmisión”, sostuvo la doctora Santillana por lo que en Arequipa hay que tener especial cuidado con los menores de edad ya que se ha advertido que son 56 mil menores de 10 años quienes no están debidamente protegidos.

Se pide a los padres de familia dar su consentimiento para que sean vacunados o llevarlos a los centros de salud para que allí sean inmunizados.

CONTAGIOS EN PUNO

La aparición del caso de sarampión en la UNSA ocurre mientras Puno enfrenta un brote activo de la enfermedad y fue allí donde la estudiante la contrajo. En la región del altiplano, el contagio ha crecido de manera acelerada durante las últimas semanas.