La Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Arequipa informó que evaluará si corresponde aplicar un periodo de cuarentena a ocho estudiantes y un docente del colegio Independencia Americana que retornaron esta madrugada de Bolivia, como medida preventiva frente al riesgo de contagio de sarampión.

La jefa de Epidemiología de la Geresa, Luz Santillana, señaló que primero se realizará el contacto con los padres de familia y se evaluará cada caso antes de disponer alguna restricción sanitaria como cuarentena. Mientras tanto, permanecerán en observación o monitoreo telefónico, lo que no significa cuarentena.

“Vamos a revisar la situación y contactar a los padres. No podemos disponer de manera general una cuarentena si aún no nos hemos comunicado con ellos”, declaró la especialista.

Asimismo, indicó que las autoridades de Cusco tendrían fundamentos sanitarios propios para haber dispuesto 21 días de cuarentena a los escolares que también retornaron de Bolivia.

Al respecto, el gerente regional de Educación, Marco Choque, informó que los alumnos de un equipo de Futsal llegaron después de las 3:00 de la madrugada y no asistieron hoy a clases. Sin embargo, coordinara con la UGEL para ver si amerita la cuarentena.

VACUNACIÓN EN TERMINAL TERRESTRE

Como parte de las acciones de prevención, la Geresa instaló un equipo de vacunación en el Terminal Terrestre de Arequipa para inmunizar a personas de hasta 59 años que no hayan recibido la vacuna contra el sarampión.

La medida busca reducir el riesgo de contagio entre viajeros que se dirigen o llegan desde regiones con alerta sanitaria, especialmente Puno, donde se han reportado al menos 14 casos de la enfermedad.

La responsable de Epidemiología de la Geresa, Guiovana Valdivia, exhortó a la población a reforzar las medidas preventivas y cumplir con los esquemas de vacunación, además del uso de mascarilla y lavado de manos.

“Es importante que los padres hagan vacunar a sus hijos y completen sus dosis correspondientes”, indicó.

Debido al contagio en un una estudiante de la Universidad Nacional de San Agustín, también se realiza la campaña de vacunación dirigidas a estudiantes y trabajadores del área de Sociales. En la Facultad de Ciencias Contables y Financieras se dispuso la implementación de alcohol desinfectante en las aulas, así como jabón y papel en los servicios higiénicos a fin de evitar el contagio del sarampión y otras enfermedades como la varicela, rubéola, entre otras.

POBLACIÓN VULNERABLE

La especialista advirtió que el mayor riesgo de contagio lo enfrentan las personas que no han sido vacunadas, debido a que durante varios años el Perú estuvo libre de esta enfermedad.

Sin embargo, explicó que el reciente brote registrado en países vecinos, como Bolivia, ha incrementado el riesgo sanitario en el sur del Perú. En la región Puno ya se han confirmado al menos 14 casos de sarampión, debido al intercambio que existe entre Puno y el país vecino de Bolivia.