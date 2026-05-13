Durante la primera sesión ordinaria del mes del Consejo Regional de Arequipa, la comisión investigadora del estado situacional del parque automotor del Gobierno Regional de Arequipa presentó el primer informe en el que vela que el 36 % de las unidades presentan condición de inoperativas, obsoletas, en reparación o cedidas en afectación de uso.

La presidenta de la comisión, Natividad Taco, señaló que en este informe preliminar se están dando recomendaciones por la falta de seguimiento de la Región a los convenios mediante los cuales se cedió la maquinaria de línea amarilla adquirida en el 2024 a los municipios provinciales.

FALTA

A su turno, los gobiernos provinciales no están cumpliendo con la distribución de manera equitativa de los distritos de sus jurisdicciones, por lo que se pidió al Gobierno Regional a hacerse cargo de estos convenios que vencieron en agosto del año pasado, por lo que deberían ser revertidos a la Región.

“Hemos encontrado la maquinaria de Camaná, que ha entregado esta gestión y que a la fecha no se ha repuesto lo que se ha sustraído; se ha sustraído dentro de los almacenes de la Municipalidad Provincial de Camaná y hasta ahorita no se devuelve”, manifestó.

De otro lado, la consejera recordó que la Municipalidad Provincial de Arequipa devolvió 5 de las 6 maquinarias que se le cedieron debido a que no se estaban usando.

En este primer informe se realizó un inventario de 377 unidades, de las cuales 53 corresponden a maquinaria de línea amarilla, mientras que 324 corresponden a otros equipos auxiliares, habiéndose realizado en las provincias de Castilla, Caylloma e Islay, así como en las diferentes agencias agrarias.

Respecto a la maquinaria de línea amarilla, 23 se encuentran inoperativos, en reparación o de baja. Asimismo, 130 unidades se encuentran en estado de chatarra o imperativas sin resolución de baja.